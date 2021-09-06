Son dakika: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C.P. idaresindeki 55 EZ 034 plakalı otomobil 60 yaşındaki Cemal G.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Cemal G. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemal G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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