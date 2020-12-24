Son Dakika | Samsun'da "torbacı" operasyonları: 10 gözaltı
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Son Dakika | Samsun'da "torbacı" operasyonları: 10 gözaltı

24.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:34
Son Dakika | Samsun'da

Son dakika haberler... Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 18,15 gram sentetik uyuşturucu ile 204 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi.

Ekipler, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen 5 şüphelinin adreslerine de operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 626 kapsül sentetik ecza ile 76 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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