Son Dakika: Samsun'da, TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
Bir son dakika haberine göre Samsun'da, TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandıSAMSUN'da, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan TIR'a başlı dorsede, 120 kaçak göçmen yakalandı.
Samsun'da, TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
SAMSUN'da, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan TIR'a başlı dorsede, 120 kaçak göçmen yakalandı. TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a giden 14 BD 759 plakalı TIR, uygulama yürüten polis ekiplerince, Samsun-Ordu karayolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde Irak, İran ve Afganistan uyruklu 120 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Polisi gören göçmenlerden bazıları kaçma girişiminde bulundu. Kaçak göçmenler kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü hakkındaki işlem başlatılıdı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA