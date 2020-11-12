Son dakika! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı
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Son dakika! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

12.11.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:54
Son dakika! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da geceleyin silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da geceleyin silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bulunan husumetten dolayı A.A.'nın (41) tabancayla ateş açması sonucu B.C.K.(25) göğsünün ortasından vurularak ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan B.C.K. ameliyata alındı. A.A. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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