Son dakika... Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi... Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
12.08.2020 00:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 01:25
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan B.B.(25) sol bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.B. tedavi altına alındı.
Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Y. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Kaynak: İHA