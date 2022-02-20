Son dakika: SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

SAMSUN'un Terme ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Tahsin K. (21) ve Tanju K. (26), yaralandı. Kaçan saldırgan şüpheli B.Ö., polis ekiplerince yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte araçla gezen Tahsin K. ve Tanju K. ile B.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda B.Ö., aracında bulunan tüfeği bir anda ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar Tahsin K.?nin iki bacağına, Tanju K.?nin ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Tahsin K. ve Tanju K. kanlar içinde kalırken, şüpheli saldırgan da olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tanju K.'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan şüpheli saldırgan da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.