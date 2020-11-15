Son dakika: Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika: Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

15.11.2020 00:51 | Son Güncelleme: 15.11.2020 00:54
Son dakika: Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde E.D.E. (29) ile S.K. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla bacağından yaralanan E.D.E, özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Kurşunlardan birinin 4 katlı binanın 2. katındaki dairenin penceresinden girerek tavana isabet ettiği belirlendi.

Kavganın ardından kaçan S.K. ve H.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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