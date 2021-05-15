Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın ardından iki ayrı hastanenin önünde çıkan olaylarda 1'i polis 3'i bekçi 4 kişi yaralandı.

Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın ardından iki ayrı hastanenin önünde çıkan olaylarda 1'i polis 3'i bekçi 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı çatışmada Muhammet Kıcır (28) ile karşı tarafından F.K.(40) ile kardeşi E.K.(28) yaralandı. Muhammet Kıcır kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, bacaklarından yaralanan F.K. ve E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alandılar. Ölen Muhammet Kıcır'ın yakınları Gazi Devlet hastanesine taşkınlık yapınca hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis taşkınlık yapanlara müdahale edince 1'i polis 2 bekçi yaralandılar. Bu sırada ölen gencin yakınları bu kez yaralıların bulunduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiler. Hastane gönünde geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerini ikazlarına uymayan grup arasında arbede yaşandı. Burada da 1 bekçi ile 1 ölen gencin yakını arbede sırasında yaralandılar. Polis silahlı saldırıda yaralanan kardeşleri hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekerlekli sandalyede gizlice kaçırdı. Morgun yanından polis aracına bindirilen F.K. ve E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi
Alışveriş merkezinde eşinin falçatalı saldırısına uğrayan Hanna: O gün öleceğim sandım, ama artık korkmuyorum
Alışveriş merkezinde eşinin falçatalı saldırısına uğrayan Hanna: O gün öleceğim sandım, ama artık korkmuyorum
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 02:25:26. #1.16#

title