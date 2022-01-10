Son dakika: Samsun'da silahla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika: Samsun'da silahla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Samsun'da silahla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla yaralanan genç tedavi altına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla yaralanan genç tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Pazar Mahallesi Müftü Sokak'ta yürüyen Halil Y'nin (21) yanına gelen kişi, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, tabancayla ateş ederek Halil Y'yi bacağından yaraladı.

Halil Y. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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