Son Dakika | Samsun'da silah kaçakçılığı ve tarihi eser operasyonunda bir zanlı yakalandı

SALIPAZARI, SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ile tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırgıl Mahallesi'nde ikamet eden D.K'nin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada iki ruhsatsız el yapımı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mermilerin yanı sıra tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen küçük heykel ile 5 parça taş ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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