Son Dakika | Samsun'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
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Son Dakika | Samsun'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberleri: Samsun'da sahte içki ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika | Samsun'da sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
08.09.2020 19:38 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:43

Samsun'da sahte içki ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İ.T. gözaltına alındı. İ.T. ile birlikte 70 litre etil alkol ve çok sayıda şişelerde votka ve rakı ele geçirildi. İ.T. söz konusu içkilerin sahte olduğunu bilmediğini, 60 şişti bir kişinin kendisine şişesi 5 lira daha ucuza sattığını ve geri kalan içkileri ise emanet olarak bıraktığını söyledi. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.T. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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