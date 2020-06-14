Son Dakika | Samsun'da sağanak etkili oldu
Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
14.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:07
Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı.
Kimi vatandaşlar da caddelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak sağanağın dinmesini bekledi.
Polis ekipleri, ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.
Kaynak: AA