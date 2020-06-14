Son Dakika | Samsun'da sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Samsun'da sağanak etkili oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Son Dakika | Samsun'da sağanak etkili oldu
14.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:07

Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı.

Kimi vatandaşlar da caddelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak sağanağın dinmesini bekledi.

Polis ekipleri, ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Demet Evgar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Caner Erkin Semih Özsoy Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Jandarma Antalyaspor
Şu an buradasınız: Son Dakika | Samsun'da sağanak etkili oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 17:19:09. #1.14#
title