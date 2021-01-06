Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
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Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor

06.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:22
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor

Samsun'da risk haritası yeşile dönüyorSAMSUN'da artan koronavirüs vakalarını düşürmek için yürütülen çalışmalar sonuç verdi.

Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor

SAMSUN'da artan koronavirüs vakalarını düşürmek için yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Kentte tedbirlere uyulmasıyla Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yaklaşık bir ay önce kırmızı ile kaplanan risk haritası yeşile dönüyor. 

Samsun'da, yaklaşık bir ay önce koronavirüs vakaları ile birlikte HES uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Kentte, yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı ise yüzde 81'e çıktı. Artan vaka hızını düşürmek için kent merkezi girişlerinde sürücülere HES kodu sorgulaması yapılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sonuç verdi; kentteki koronavirüs vaka sayısında hızla azalma yaşandı. Artırılan tedbirlerle vaka sayısındaki azalma, koronavirüs risk haritasına da yansıdı. Yaklaşık bir ay önce risk haritasında kırmızı olan kent merkezi, bugün yeşil renge dönmeye başladı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olumlu etki ettiğini söyleyen Sebahattin Ak, "Hafta sonu yasaklar olumlu etkiledi. Hafta içi de yasaklar olursa daha da vakalar aşağıya inebilir. Samsun'da da Türkiye'de de daha iyi olur diye düşünüyorum. Düşüş olduğunu ben de görüyorum, biraz azalma var ama tamamen bitmiş de diyemeyiz. Etrafıma baktığımda düşüşü olduğunu görüyorum" dedi. 

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Şimşek, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında koronavirüs vakalarında azalma yaşandığını belirterek "Bizim mahallemizde de vakalarda çok ciddi bir artış vardı ancak kısıtlama ile birlikte düşüşe geçti. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması vardı, insanlar yeniden dışarı çıktı ama inşallah vakalar yeniden artmaz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olumlu etki ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

Büşra Öcal ise Samsun'da bir dönem koronavirüs vakalarında çok artış yaşandığını belirterek "İnsanların bu konuda çok canı yandı ve çok fazla kişiyi kaybettik. İnsanların canı yandıkça tedbirler yoğunlaşınca da harita haliyle düzelmeye başladı. Bunu aslında hiç canımız yanmadan yapmamız gerekiyordu, tedbirlere uymak gerekiyordu ama insanlarımız canı yanmayınca anlayamadı. Samsun haritası önceden kıpkırmızıydı ama şimdi bakıyoruz düzelmeler var yeşil alanlar daha fazla umarım böyle devam eder" dedi.

Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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