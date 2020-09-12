Son Dakika: Samsun'da, polisin durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi; 1 tutuklama
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Son Dakika: Samsun'da, polisin durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi; 1 tutuklama

Son dakika haberi: SAMSUN'da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otomobilde 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü H.K. tutuklandı.

Son Dakika: Samsun'da, polisin durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi; 1 tutuklama
12.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:09

SAMSUN'da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otomobilde 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü H.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı alarak Samsun- Ankara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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