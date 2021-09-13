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Son dakika... Samsun'da patpat kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Samsun'da patpat kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da patpat kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da patpat kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Elmaçukuru Mahallesi'nde 30 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patpat diye adlandırın tarım arıcının karıştığı trafik kazasında 70 yaşındaki Enver Sağlam yaralandı. Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan yaşlı adam kazadan yaklaşık 1.5 ay sonra hayatını kaybetti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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