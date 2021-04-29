Son dakika: Samsun'da parkta saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu
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Son dakika: Samsun'da parkta saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

Son dakika: Samsun'da parkta saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Samsun'da parkta bir kişinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.

Samsun'da parkta bir kişinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla parkta oturan 17 yaşındaki E.A. yanlarına gelen tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Darp edilerek kanlar içindeki kalan E.A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.A., "Parkta oturuyorduk. Tanımadığım bir kişi buradan gitmemizi söyledi. Tam giderken aniden arkadan bana saldırarak darp etti" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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