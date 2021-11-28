Son Dakika | Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Kenan Şara Köprüsü yanında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican Ç. idaresindeki 55 SV 987 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Elif Yüksel'e (33) çarptı. Kazada ağır yaralanan Elif Yüksel ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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