Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Orhan Y. (54) idaresindeki 55 EA 630 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Orhan Y, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Abdülsamet Y. (41), Emine Y. (37), Mustafa Y. (12) ve Enes Y. (8) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika... Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, İtfaiye, Samsun, AFAD, Güncel, Haber

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