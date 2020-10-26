Son dakika: Samsun'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor (2)

Son dakika haberler... SÖNDÜRÜLDÜSamsun'un İlkadım ilçesinde çalılık alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İlkadım Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına...