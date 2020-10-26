Son dakika: Samsun'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor (2)
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Son dakika: Samsun'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor (2)

26.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:39
Son dakika: Samsun'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor (2)

Son dakika haberler... SÖNDÜRÜLDÜSamsun'un İlkadım ilçesinde çalılık alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İlkadım Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına...

SÖNDÜRÜLDÜ

Samsun'un İlkadım ilçesinde çalılık alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İlkadım Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. 


Son dakika: Samsun'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor (2)
Son dakika: Samsun'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor (2)
Son dakika: Samsun'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor (2)
Son dakika: Samsun'da orman yangını, ekipler müdahale ediyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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