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Son dakika! Samsun'da öğrenciler sele karşı "Taşkın Kapısı" projesi tasarladı

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Son dakika! Samsun'da öğrenciler sele karşı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da Deneyap Atölyesi'nde eğitim alan bir grup lise öğrenci, artan sel olaylarına karşı "Taşkın Kapısı" projesini geliştirdi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Deneyap Atölyesi'nde eğitim alan bir grup lise öğrenci, artan sel olaylarına karşı "Taşkın Kapısı" projesini geliştirdi.

Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Deneyap Atölyeleri'nde öğrenciler, yerli teknolojiler üretmek için projeler hayata geçiriyor.

İlkadım Gençlik Merkezi'nde eğitim alan ve kendilerine "Disaster" adını veren 11 lise öğrencisi, artan sel olaylarına karşı proje tasarladı.

Proje kapsamında tasarlanan kapı, sensörler aracılığıyla suyun yükseldiğini belirleyince otomatik olarak kapanıyor.

Öğrencilerden Orhan Yağız Türedi, AA muhabirine, Flood Gate (taşkın kapısı) adını verdikleri projeyle sel ve taşkınlarda can kayıplarını ve hasarı en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Proeyi Karadeniz'de son yıllarda yaşanan sel ve taşkınları düşünerek hazırladıklarını anlatan Türedi, "Binalarımıza, bahçelerimize, askeri alanlara su girişini engelleyecek bir proje hazırladık. Projede sensörler aracılığıyla suyun yüksekliği artınca kapılar kapanacak. Selin yaşam alanına girmesi engellenecek. Yakın zamanda da çevre illerimizde büyük sel olayları yaşandı. 11 kişilik ekiple 3 haftada bu projeyi hazırladık." dedi.

Projeyi daha da geliştirebileceklerini dile getiren Türedi, gelecek yıl Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılmayı istediklerini sözlerine ekledi.

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AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

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