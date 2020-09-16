Son Dakika: Samsun'da narkotik uygulaması: 14 gözaltı
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Son Dakika: Samsun'da narkotik uygulaması: 14 gözaltı

Son dakika habere göre Samsun'da yapılan narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslarla birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Dakika: Samsun'da narkotik uygulaması: 14 gözaltı
16.09.2020 07:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 07:11

Samsun'da yapılan narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslarla birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yapılan uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında, 150 şahıs, 17 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 3 metruk binayı kontrol etti. 5 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı,

uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranması olan 1 şahıs yakalandı, 1 şahıs hakkında amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem uygulandı, 0,73 gram esrar maddesi,1,5 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 179 adet sentetik ecza hap, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında mermisi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 1 adet makas ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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