Son dakika haber... Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı

Son dakika haberleri: Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Yunus polisleri tarafından Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 19.30-20.30 saatleri arasında uygulama yapıldı. Uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlar denetlendi. Yunus ekipleri durdurdukları araçlardaki kişiler üzerinde ve araçların içinde arama yapıp GBT'lerini sorguladı.

Yapılan uygulamada önemli bir suç unsuruna rastlanmazken, 1 kişiye maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY