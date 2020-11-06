Son dakika! Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
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Son dakika! Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü

06.11.2020 01:58 | Son Güncelleme: 06.11.2020 02:03

Son dakika haber... Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü Samsun'da motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü

SAMSUN - Samsun'da motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Doğdu Kaplan idaresindeki 55 AEJ 811 plakalı motosiklet, rampa yukarı çıkarken virajı alamayarak önce orta refüj bordur taşına daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı. Kazada motosikletten savrulan 18 yaşındaki Sümeyye Akyürek olay yerinde, motosiklet sürücüsü Mert Doğdu Kaplan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
Son dakika! Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
Son dakika! Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
Son dakika! Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
Son dakika! Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
Son dakika! Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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