Son dakika! Samsun'da minibüs sulama kanalına düştü: 8 yaralı
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Son dakika! Samsun'da minibüs sulama kanalına düştü: 8 yaralı

15.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:20
Son dakika! Samsun'da minibüs sulama kanalına düştü: 8 yaralı

Son dakika haberi... Samsun'un Kavak ilçesinde minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Hasan Alper Yıldız'ın (48) kullandığı 55 LF 034 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Güven Gölet mevkisinde sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki Gülcihan Çıtak (36), Hatice Örnek (53), Miraç (7), Ecem Nur (10) ve Güllü Kaya (42), Mehmet (38) ve Fatma Ak (47) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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