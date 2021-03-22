Son dakika! Samsun'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı
22.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:52
Son dakika habere göre Samsun'un Atakum ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin marketlerden hırsızlık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, marketlerin güvenlik kameralarından tespit ettiği H.H.Ö'yü (33) kısa sürede yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun