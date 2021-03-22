Son dakika! Samsun'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Samsun'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı

22.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:52
Son dakika! Samsun'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı

Son dakika habere göre Samsun'un Atakum ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin marketlerden hırsızlık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, marketlerin güvenlik kameralarından tespit ettiği H.H.Ö'yü (33) kısa sürede yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Ali Sunal Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Samsun'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:05:41. #1.14#
title