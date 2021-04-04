Son Dakika | Samsun'da lise öğrencilerinden Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anısına klip
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Son Dakika | Samsun'da lise öğrencilerinden Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anısına klip

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Son Dakika | Samsun'da lise öğrencilerinden Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anısına klip

Son dakika haberlerine göre Samsun'da lise öğrencileri Dumlupınar Denizaltısı şehitlerini hazırladıkları kliple andı.

Samsun'da lise öğrencileri Dumlupınar Denizaltısı şehitlerini hazırladıkları kliple andı.

Samsun Anadolu Lisesi'nde (SAL) eğitim gören 9-10 ve 11. sınıf öğrencileri, müzik öğretmenleri Emrah Küçükcanbaz'ın yönetiminde, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpışarak 81 denizciye mezar olan Dumlupınar Denizaltısı'nın hüzünlü öyküsünü anlattıkları ve şehitleri andıkları klip hazırladı.

Klipte keman, gitar, bağlama ve piyona çalan öğrenciler "Ah Bir Ataş Ver" türküsünü seslendirdi.

Müzik öğretmeni Emrah Küçükcanbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klip fikrinin öğrencilerinden geldiğini söyledi.

Öğrencilerin sanal ortamda hazırladığı çalışmayı şehitlere ithaf ettiklerini aktaran Küçükcanbaz, "Klip öncesinde Dumlupınar Denizaltısı'ndaki şehit denizcilerin acı öyküsü de anlatılıyor. Amacımız bu güne dikkat çekmekti. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Öğrencilerimi tebrik ediyorum." dedi.

Küçükcanbaz, klibin okulun internet sitesinde de yayınlanacağını belirtti.

Samsun Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Buse Nur Telli ise olayın hikayesini öğrendiğinde çok etkilendiğini belirterek, "İnsanların bu olayı ve şehitlerimizi unutmaması adına bir şeyler yapmak istiyordum. Sonrasında öğretmenime bu fikri sundum. O da bana destek oldu. Arkadaşlarımla güzel bir çalışma ortaya çıkardık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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