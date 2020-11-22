Son dakika! Samsun'da KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu
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Son dakika! Samsun'da KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu

22.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:28
Son dakika! Samsun'da KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir öğrenciyi Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yetiştirdi.

Samsun'da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir öğrenciyi Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yetiştirdi.

Karayolları Kavşağı'nda KPSS'ye geç kaldığını polis ekiplerine söyleyen öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, KPSS'ye girmek üzere 19 Mayıs ilçesine gitmek isteyen öğrenciyi Bölge Trafik ekiplerine teslim etti.

Ekipler kısa süre içinde öğrenciyi 19 Mayıs ilçesinde sınava gireceği okula yetiştirdi. Öğrenci ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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