Son Dakika | Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza verildi

25.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:12
Son Dakika | Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza verildi

Son dakika gündem haberi: Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, salgın tedbirleri kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince 18-25 Ocak tarihlerinde 713 kişiye idari işlem yapılarak toplam 995 bin 791 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seçil Gür Demet Akalın Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Türk İntihar İtfaiye Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 14:15:26. #1.14#
title