Son dakika... Samsun'da kazalar KGYS kameralarına yansıdı
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Son dakika... Samsun'da kazalar KGYS kameralarına yansıdı

13.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:41
Son dakika... Samsun'da kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Son dakika habere göre Samsun'da Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıyan kazalarda sürücü hataları dikkat çekti.

Samsun'da Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıyan kazalarda sürücü hataları dikkat çekti.

Samsun'da şubat ayında yaşanan bazı trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca paylaşılan KGYS kameralarına yansıdı. Trafik kurallarına dikkat çekilmesi için her ay başkanlıkça paylaşılan görüntülerde şubat ayında Samsun'dan 3 kazanın görüntüsü yer aldı. Görüntülerde sürücülerin yaptığı kural ihlallerine dikkat çekildi. Trafikte dikkatli olmamak ve hız kurallarına uymamanın sonuçları gözler önüne serildi. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da kazalar KGYS kameralarına yansıdı
Son dakika... Samsun'da kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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