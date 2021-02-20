Son dakika: Samsun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
20.02.2021 01:23 | Son Güncelleme: 20.02.2021 01:26
Son dakika habere göre Samsun'un İlkadım ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta yaşayan Eyüp Ablak (37), odada yattığı sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark edip 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ablak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek