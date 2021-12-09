Son dakika... Samsun'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı - Haberler
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Son dakika... Samsun'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Son dakika... Samsun'da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Samsun'da tır sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza yaptı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da tır sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirince kaza yaptı.

19 Mayıs ilçesinden Samsun'a seyir halinde olan 55 AUY 52 plakalı tır sürücüsü Burhan Biçer (36), ilk belirlemelere göre, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Seyir halindeki tır, önce kaldırıma ardından orta refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü Burhan Biçer, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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