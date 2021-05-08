Son dakika! Samsun'da kalbi delik iki çocuk ameliyatsız yöntemle sağlıklarına kavuşturuldu

Son dakika haberler... Samsun'da kalplerinde delik bulunan iki çocuk, ameliyatsız yöntemle tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturuldu.

Samsun'da kalplerinde delik bulunan iki çocuk, ameliyatsız yöntemle tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturuldu.

Kalpte üfürüm şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğine başvuran biri 4, diğeri 5 yaşında iki çocuğa ameliyatsız yöntem uygulanması kararlaştırıldı.

Kalplerindeki delik, kasıktan girilerek katater anjiyo yöntemiyle kapatılan çocuklar, bir gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Hastanede görevli çocuk kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Küçük, AA muhabirine, kalpteki deliklerin yaş ilerledikçe çocuklarda çeşitli sıkıntılara yol açabileceğini söyledi.

Rutin muayeneleri sırasında üfürüm saptanan hastaların mutlaka çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, "Bunu erken saptamak önemli. Sonrasında hastalarımız geri dönüşü olmayan akciğer tansiyonu ile gelebiliyor. Bu yüzden üfürüm saptanan, özellikle çabuk yorulma ve göğüs ağrısı olan hastalarımızın çocuk kardiyoloğuna görünmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Kalpteki deliğin kapatılmasının iki yöntemi bulunduğuna işaret eden Küçük, "Biri anjiyo dediğimiz kapalı yöntem, diğeri ise cerrahi, göğsü açıp yaptığımız ameliyat işlemi. Anjiyo yönteminde hastanın göğsü açılmıyor, operasyon sonrası konforu ameliyata oranla daha iyi oluyor. Hemen ertesi gün hastalarımız günlük yaşantısına dönebiliyor." ifadelerini kullandı.

Anjiyo yöntemi ile kalpteki deliğin ameliyatsız şekilde kapatma işleminin Türkiye'de sayılı merkezlerde yapıldığının altını çizen Küçük, "Bu merkezlerin sayısı artırılarak ihtiyacı olan ailelerimize daha çok ulaşılabilmesi ve büyük şehirlere sevklerin azaltılması planlanıyor. Hastalarımız üfürüm şikayeti ile geldi ve üfürüm sonrası delikleri saptadık." diye konuştu.

Çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Hüseyin Karadağ da anjiyonun işlem hızı ve sonuçlarının son derece iyi olduğuna dikkati çekti.

İşlem sırasında çocukları bazen derin, bazen hafif şekilde uyutarak kasıktan toplardamara girdiklerini anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Bir tel yoluyla kalbin deliğinden girerek, şemsiye dediğimiz cihazı deliğe yerleştirip orada bırakıyoruz. Cihazın herhangi bir zararı ve manyetik etkisi bulunmuyor. Yaklaşık 6 ay sonra cihazın üstü tamamen damarla kaplanıyor ve herhangi bir zararı olmuyor. Profesyonel sporcular dahi bu işlemi olabiliyor. Böyle bir işlemi uygulamak hem bizim için keyif verici hem de aileler için ameliyatsız yöntemle yapılması son derece mükemmel."

"4 ila 6 yaş arasında kalpteki açıklıkların kapatılması gerekiyor"

Çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Serra Karaca Başkan ise kalpteki deliklerin fiziki muayene sırasında doktorların duydukları bir üfürüm ile anlaşılabildiğini söyledi.

Kalpteki deliğin belirti verdiği yaşta bazen iş işten geçmiş olabileceğini dile getiren Başkan, "Geciktirmeden 4 ila 6 yaş arasında kalpteki açıklıkların kapatılması gerekiyor. Göğüs ağrısı, bayılma gibi belirtiler de olabilir ama bunlar biraz daha büyük yaştaki çocuklarda görülebiliyor." diye konuştu.

Tedavi olan çocuklardan 5 yaşındaki Hira'nın annesi İlknur Uzunoğlu da çocuğunun doğuştan üfürümü bulunduğunu belirterek, "Doktoru gözetim altında tutulması gerektiğini söyledi. 5 yaşına geldiğinde üfürüm kapanmadı ve müdahale etmek zorunda kaldık. Şu anda sağlığı son derece iyi. Ertesi gün normal hayatına döndü. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çok ilgilendiler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun