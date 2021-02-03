Son dakika: Samsun'da kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye 36 bin lira ceza

Bir son dakika haberine göre SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede okey oynayan16 kişiye toplam 36 bin lira ceza kesildi.

SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede okey oynayan16 kişiye toplam 36 bin lira ceza kesildi.

İlkadım ilçesine bağlı Saitbey Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu görünce içeri girdi. Ekipler, içeride 16 kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak okey oynadığını tespit etti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan, kapalı ortamda sigara içen 16 kişiye toplam 32 bin lira para cezası, kahvehane sahibi S.G.'ye de 4 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA