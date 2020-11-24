Son dakika: Samsun'da kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Son dakika: Samsun'da kaçak tütün operasyonu

24.11.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:53
Son dakika: Samsun'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberleri... Samsun'da bir depoya baskın düzenleyen polis, paketler halinde kaçak tütün ele geçirdi.

Samsun'da bir depoya baskın düzenleyen polis, paketler halinde kaçak tütün ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda Y.A.'ya ait depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 2 bin 300 adet 1 kiloluk orijinal olmayan bandrollü paket tütün ve 255 adet 100 gramlık sahte bandrollü paket tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.A. hakkında "5607 sayılı Yasa'ya muhalefetten" yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika: Samsun'da kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Karabük'te kaçak tütün operasyonu
Son dakika haberleri... Karabük'te kaçak tütün operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Isparta'da kaçak tütün operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Isparta'da kaçak tütün operasyonu
Son dakika haber | - Kırklareli'de 620 kilo tütün ile 400 litre kaçak içki ele geçirildi
Son dakika haber | - Kırklareli'de 620 kilo tütün ile 400 litre kaçak içki ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Berkun Oya Öykü Karayel Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Caner Erkin Şenol Güneş Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Samsun'da kaçak tütün operasyonu - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 13:57:30. #1.15#
title