Son dakika! Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi jandarmaya yakalandı
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Son dakika! Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi jandarmaya yakalandı

28.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:52
Son dakika! Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi jandarmaya yakalandı

Son dakika haberi... Samsun'da kaçak olarak define aramak için kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'da kaçak olarak define aramak için kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Yukarıavdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada H.K. (39) ve H.K.'nin (40) define aramak için izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti. Gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte 2 adet kazma, 2 adet kürek ve 1 adet taş ayırıcı ele geçirildi. İfadesi alınan H.K. ve H.K. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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