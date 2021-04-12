Son dakika: Samsun'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
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Son dakika: Samsun'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Samsun'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Bir son dakika haberine göre Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile yol uygulaması ve HES kodu sorgulaması yaptı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşamları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile yol uygulaması ve HES kodu sorgulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'a kadar kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgelerini kontrol ederek, HES kodu sorgulaması yaptı. Denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara adli ve idari işlem uyguladı. - SAMSUN

Son dakika: Samsun'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Son dakika: Samsun'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Son dakika: Samsun'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Son dakika: Samsun'da jandarmadan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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