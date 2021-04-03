Son dakika! Samsun'da jandarmadan korona denetimi
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Son dakika! Samsun'da jandarmadan korona denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Samsun'da jandarmadan korona denetimi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Samsun Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kırsal bölgede Jandarma ekipleri, araçlarda ve mahallelerde korona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediliyor. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde filyasyon çalışmaları yapıyor. Mahalleleri de kontrol eden ekipler, duyuru yaparak maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapıyor. Evleri de denetleyen ekipler, pozitif ve temaslı kişilerin alınan tedbirlere uyulup uyulmadığına bakıyor. Yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. - SAMSUN

Son dakika! Samsun'da jandarmadan korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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