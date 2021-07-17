Son dakika: Samsun'da jandarmadan "drone"lu trafik denetimi
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Son dakika: Samsun'da jandarmadan "drone"lu trafik denetimi

Son dakika: Samsun'da jandarmadan 'drone'lu trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde yoğunlaşan trafik akışını "drone" kullanarak denetledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde yoğunlaşan trafik akışını "drone" kullanarak denetledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Vezirköprü ilçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresinde vatandaşların sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Vezirköprü ilçe girişi ve çıkışlarında kara yolu, havadan drone ile kontrol ediliyor.

Denetimlerde hız ihlali, seyir halinde cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı denetimi yapıldı.

Durdurulan sürücülere emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıda bulunuldu.

Son dakika: Samsun'da jandarmadan 'drone'lu trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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