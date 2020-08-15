Son Dakika: Samsun'da jandarma 51 kök kenevir ele geçirdi
Son dakika haberlerine göre Samsun'da jandarma ekipleri 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
15.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:07
Samsun'da jandarma ekipleri 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda yaptıkları operasyonda 51 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı iki kişi hakkında soruşturma başlattı.
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Kaynak: AA