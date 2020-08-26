Son Dakika | Samsun'da jandarma 31 kök kenevir ele geçirdi
Gelen son dakika haberine göre Samsun'da jandarma ekipleri 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
26.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:29
Samsun'da jandarma ekipleri 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA