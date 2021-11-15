Son dakika... Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Son dakika... Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyit S. idaresindeki 55 LR 166 plakalı otomobil, Irmaksırtı Mahallesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritte seyir halinde olan Çiğdem B.Y'nin kullandığı 26 AEB 421 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Kazada Seyit S. ile yanında bulunan Kurtuluş Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Kurtuluş Ç, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika... Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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