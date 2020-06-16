Son Dakika | Samsun'da huzurevi sakinlerine düzenli olarak koronavirüs testi yapıldı Son dakika güncel haberine göre Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü günden itibaren ziyarete kapatılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 59 yaşlıya düzenli olarak koronavirüs testi yapılıyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü günden itibaren ziyarete kapatılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 59 yaşlıya düzenli olarak koronavirüs testi yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın tedbirleri kapsamında virüsün görülmeye başlandığı ilk günden itibaren hem 65 yaş ve üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hem de periyodik dönemlerde birçok alanda yapılan dezenfeksiyon çalışmalarıyla Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de kontrol altında tutuldu.

Mart ayından itibaren ziyaretçi yasağı uygulanan huzurevinde, yaşlıların ateşi sürekli takip edilirken, düzenli olarak da koronavirüs testi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, salgın sürecini dünyada en iyi yöneten ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğine işarete etti.

Samsun'daki huzurevinde tek bir vakanın bile görülmediğini vurgulayan Demir, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 83 milyon, 81 vilayet, günü gününe bilgileri alarak takip ederek bir süreci yaşadık. Bu süreçte yaşlılarımızı çok iyi koruduk." ifadesinde bulundu.

Huzurevi sakinlerinin sağlığı için tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarının altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Çalışanların taşıyıcı olarak yaşlılara hastalık bulaştırmaması için on dörder günlük periyotla çalışma düzenine geçirildi. Böylece personelimiz 14 gün boyunca hizmet ettiği yaşlılarla birlikte aynı yerde kaldı. Personelimize huzurevine girişinden iki gün öncesinde korona testleri düzenli olarak uygulandı. Burada kalan sakinlerimiz KOAH, tansiyon ve kalp hastası. Risk grubu en yüksek hastalıklar. En küçük detaya bile dikkat ederek aldığımız önlemlerle ne personelimizde ne de huzurevi sakinlerine yapılan testlerde tek bir pozitif vaka görülmedi."

Kaynak: AA