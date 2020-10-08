Son Dakika | Samsun'da husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Samsun'da husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

08.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:03
Son Dakika | Samsun'da husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Samsun'un Atakum ilçesinde, husumeti bulunan kişi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, husumeti bulunan kişi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yenimahalle Ali Gaffar Okan Caddesi'nde sabaha karşı K.A. (21) arkadaşı Eren Ş'yi (22) arayarak yüz yüze görüşmek istedi.

Arkadaşı K.A'nın evinin önüne giden Eren Ş, daha önceden küfürleşme meselesinden husumetli olduğu A.K. (21) ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.K, tabancayla ateş ederek Eren Ş'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Eren Ş. tedavi altına alındı.

Kaçan K.A. ve A.K. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Sezen Aksu Cansu Dere
Spor Babel Sergen Yalçın Malcolm Thomas Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Bursa Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Samsun'da husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 11:03:38. #1.14#
title