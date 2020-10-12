Son dakika: Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı
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Son dakika: Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı

12.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:39

Son dakika habere göre Samsun'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesinde 4 evin kapısının "dil düşürme" yöntemiyle açılarak içeriden ziynet eşyası ile 17 bin 130 lira çalındığı bilgisi üzerine, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, belirledikleri şüpheli kadınlar M.G. (19), N.Ş. (20) ve K.G'yi (38) yakalamak için çalışma başlattı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, zanlıları yakaladı.

Zanlıların üzerinde ele geçirilen 10 bin lira ile 2 çeyrek ve bir gram altına el konuldu.

Son dakika: Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı
Son dakika: Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı
Son dakika: Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı
Son dakika: Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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