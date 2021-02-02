Son dakika: Samsun'da hayatını kaybeden polis toprağa verildi

Son dakika haberine göre Samsun'da yakalandığı kansere yenik düşen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Recep Tokur Polis Merkezinde görevli başpolis memuru Aytekin Aydemir, toprağa verildi.

Samsun'da yakalandığı kansere yenik düşen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Recep Tokur Polis Merkezinde görevli başpolis memuru Aytekin Aydemir, toprağa verildi.

Mesane kanseri teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden Aydemir için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende helallik alınarak dua edildi.

Aydemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra cenaze aracına konularak İlkadım ilçesi Derecik Mezarlığına götürüldü ve burada defnedildi.

Törene, polis memurunun yakınları, mesai arkadaşları, askeri erkan ile Samsun protokolü katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek