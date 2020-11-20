Son dakika! Samsun'da hastanede güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan kişi gözaltına alındı
20.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:00
Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Terme ilçesinde hastanenin güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan hasta yakını gözaltına alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde hastanenin güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan hasta yakını gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Terme Devlet Hastanesine giden hasta yakını K.V'ye, taşkınlık yapması üzerine güvenlik görevlileri müdahale etti.
K.V, tartıştığı güvenlik görevlisi Tahsin A'nın parmağını ısırdı. Tahsin A'nın parmağı, hastanedeki müdahaleyle yerine dikildi.
Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, K.V'yi gözaltına aldı.
K.V'nin alkollü olduğu iddia edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman