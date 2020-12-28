Son dakika! Samsun'da hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika! Samsun'da hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

28.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:00
Son dakika! Samsun'da hastanede aynı odada kaldığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Samsun'da psikolojik tedavi gören ve aynı odada kaldığı kadını öldüren şüpheli, tutuklandı.

Samsun'da psikolojik tedavi gören ve aynı odada kaldığı kadını öldüren şüpheli, tutuklandı.

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kapalı Kadın Psikiyatri Servisi'nde bipolar bozukluk teşhisiyle tedavi gördüğü sırada, şizofreni teşhisiyle bir yıldır yatarak tedavi gören aynı odada kaldığı Nadiye Yıldız'ı (46) yastıkla boğarak öldüren A.K. (28), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kapalı Kadın Psikiyatri Servisi'nde 20 Aralık'ta yaşanan olayda iki aydır hastanede tedavi gören Nadiye Yıldız, A.K'yi sabaha karşı yastıkla boğmuş, olayın ardından başka bir odada gözetim altına alınmıştı.

Yıldız'ın cezaevinde tek kişilik odada tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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