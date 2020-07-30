Son Dakika: Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
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Son Dakika: Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ile babası yaralandı.

Son Dakika: Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
30.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:09

Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ile babası yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Akkuş idaresindeki 55 DE 599 plakalı hafif ticari araç, Ayvacık-Amasya kara yolunda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan babası Fahri Akkuş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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