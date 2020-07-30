Son Dakika: Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı Bir son dakika haberine göre Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ile babası yaralandı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ile babası yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hasan Akkuş idaresindeki 55 DE 599 plakalı hafif ticari araç, Ayvacık-Amasya kara yolunda devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan babası Fahri Akkuş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA