Son Dakika: Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ile babası yaralandı.
30.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:09
Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ile babası yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Akkuş idaresindeki 55 DE 599 plakalı hafif ticari araç, Ayvacık-Amasya kara yolunda devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan babası Fahri Akkuş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA