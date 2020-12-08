Son dakika haber: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı
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Son dakika haber: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı

08.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:05

Son dakika gündem haberi: Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan biri kadın 2 şüpheli, terör örgütünün hücre evlerinde yakalandı.

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan biri kadın 2 şüpheli, terör örgütünün hücre evlerinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem yapısı" ve "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen doktor ile kadın öğretmeni yakaladı.

Son dakika haber: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haber: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haber: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haber: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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