Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

10.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:26
Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarda, T.A isimli şahsın Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı, şahsın İlkadım ilçesinde saklandığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine savcı talimatı ile gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan karara istinaden akşam saatlerinde söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda T.A. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan T.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. T.A.'nın Konya Adliyesi'ne Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vereceği öğrenildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi
Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi
Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi
Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi
Son dakika: Damadını silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika: Damadını silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Aleyna Tilki Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Sörloth Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:35:01. #1.14#
title